De Deense prins Joachim is vrijdag vijftig jaar geworden. Ter ere van zijn verjaardag heeft het hof nieuwe foto’s van de jongste zoon van koningin Margrethe gepubliceerd. Het gaat om een serie sfeervolle zwart-witfoto’s gemaakt door Steen Brogaard. Op de sociale media van het Deense koningshuis regent het ondertussen felicitaties.

Bij de mijlpaal wordt later vrijdag uitgebreid stilgestaan als zijn moeder een verjaardagsdiner organiseert. Eerder deze week, op maandag, werd ter ere van Joachims vijftigste een speciaal concert gegeven in het Bellevue Theatre in de Kopenhaagse wijk Klampenborg. De bezoekers kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld met onder meer opera, pop- en kamermuziek.

Donderdag verscheen een groot verjaardagsinterview in Billed Bladet. Daarin vertelt Joachim onder meer lovend over zijn vrouw Marie, met wie hij in 2008 trouwde. “Zonder Marie zou ik niet zijn waar ik nu ben”, aldus de prins die haar een grote bron van inspiratie noemde.