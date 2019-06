Keizerin-emerita Michiko (84) van Japan moet een hartonderzoek ondergaan. Dat heeft het bureau van de Keizerlijke Hofhouding vrijdag laten weten. Bloedonderzoek eerder deze week heeft namelijk uitgewezen dat er een verhoogd risico bestaat op hartfalen.

Bij haar gebruikelijke ochtendwandelingen in het park rond het Keizerlijk Paleis in Tokio merkte Michiko sinds enkele maanden dat ze steeds vaker kortademig was. Dat was aanleiding voor het bloedonderzoek en nu zal verder onderzoek worden gedaan in het ziekenhuis van de Keizerlijke Hofhouding.

In 2015 werden de kransslagaders van de keizerin al eens onderzocht nadat Michiko had geklaagd over frequente pijn op de borst. Er werd toen vastgesteld dat de keizerin leed aan myocardiale ischemie, een aandoening waarbij naar sommige delen van het hart onvoldoende bloed stroomt. Een operatie was echter niet nodig. Wel werd haar gezondheid in de gaten gehouden en onthield de keizerin zich van intensieve lichaamsbeweging.

De agenda van het gepensioneerde keizerspaar is vooralsnog niet aangepast. Op 9 juni wordt een bezoek gebracht aan het graf van prins Katsura en daarna gaat het paar naar Kyoto, om volgens shinto-gebruik het aftreden van Akihito te melden bij de graven van zijn overgrootvader keizer Meiji en zijn betovergrootvader keizer Komei.