De Noorse kroonprins Haakon heeft vrijdag in Oslo de Koninklijke Garde geïnspecteerd. Ten overstaan van in groten getale toegestroomd publiek liep Haakon langs de troepen, die strak in het gelid stonden opgesteld.

Haakon overhandigde twee onderscheidingen. Het lid dat het beste presteerde kreeg een horloge met een speciale inscriptie. Daarnaast reikte de kroonprins een speciale sabel uit. Aan het eind van de inspectie vond een speciale ‘drillshow’ plaats.

De Koninklijke Garde is onder meer belast met de bewaking van de koninklijke paleizen en residenties, maar heeft als legerbataljon ook de taak de politie van Oslo te helpen. De inspectie vindt jaarlijks plaats.