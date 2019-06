De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vijftig gedichten uit de hele wereld geselecteerd voor een speciale bundel, de bloemlezing LEES!. Het boekje verscheen vrijdag ter ere van het vijftigjarige bestaan van het festival Poetry International in zijn stad. Het eerste exemplaar was voor prinses Laurentien, die zich inzet voor de bevordering van geletterdheid.

Poetry omschrijft de keuze van de poëzieminnende burgemeester als een “snoeppot van korte, lange, eenvoudige, wijze, lyrische en nuchtere gedichten van veraf en (heel) dichtbij, van beroemde en nog niet beroemde dichters.” Hoewel de gedichten van elkaar “verschillen als dag en nacht, is er niettemin een grondtoon van optimisme en verzoening in te bespeuren”, aldus de organisatie. Er zijn (vertaalde) gedichten uit tal van landen, van Japan tot Polen en van Jamaica tot Duitsland. Onder de Nederlandse dichters die Aboutaleb koos zijn Rutger Kopland, Judith Herzberg en Abdelkader Benali.

Poetry International heeft dit jaar van 13 tot en met 16 juni plaats. Ter verhoging van de jubileumfeestvreugde gaan dichters op de openingsavond What Happened to the Future? in de Doelen ‘in duet’ met het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven mag die avond het eerste exemplaar van De mooiste gedichten van de wereld in ontvangst nemen, nog een jubileumuitgave, gemaakt in samenwerking met vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters.