Met een kleurrijke militaire parade in het centrum van Londen hebben de Britten zaterdag de 93e verjaardag van koningin Elizabeth officieel gevierd. Duizenden mensen juichten de vorstin toe toen ze per koets over The Mall van Buckingham Palace naar Horse Guards Parade en terug reed, en later tijdens de balkonscène bij het paleis.

De koningin, bekend om haar kleurrijke kledij, hield het zaterdag bij een rustige crèmekleurige outfit. Bij afwezigheid van haar man prins Philip, die twee jaar geleden met pensioen ging, zat ze alleen in de koets. Haar kinderen prins Charles, prins Andrew en prinses Anne en kleinkind prins William volgden op korte afstand per paard.

Op Horse Guards Parade mag jaarlijks een van de zogenoemde ‘Household’-regimenten – Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards – zijn kleuren tonen aan de koningin. In rode uniformen en met berenvelmutsen marcheerden de militairen aan de koningin voorbij.

Rond de 1400 militairen, 400 muzikanten en 200 paarden namen aan het spektakel deel.