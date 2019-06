Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters hebben zaterdagmiddag genoten van een gezinsuitje in Franeker. Het koninklijk gezin bracht daar een privébezoek aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium.

Het koningspaar heeft het Planetarium, een schaalmodel van het zonnestelsel, voor het laatst officieel in juni 2016 bezocht. Dat bezoek was toen onderdeel van hun streekbezoek aan de noordwesthoek van Friesland en in het kader van de heropening van het museum destijds.

Het nieuws van het privébezoek werd bekend gemaakt via het Twitteraccount van het Planetarium, dat onder de naam Eise Eisinga wordt beheerd. Eisinga bouwde het verkleinde zonnestelsel in zijn woonkamer tussen 1774 en 1781. Het is het oudste nu nog werkende mechanische planetarium.