Meghan, de hertogin van Sussex, is zaterdag voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds ze in maart van het toneel verdween vanwege de geboorte van haar eerste kind. Ze maakte haar opwachting bij Trooping the Colour, de officiële festiviteiten rond de verjaardag van koningin Elizabeth.

Tot grote vreugde van het Britse publiek zat Meghan in een van de koetsen die deelnamen aan de parade. Ze zat naast haar man prins Harry en zwaaide en glimlachte naar de honderden die langs de hekken stonden om een glimp op te vangen van leden van het Britse koningshuis. In de koets zaten ook Camilla en Catherine, de hertoginnen van Cornwall en Cambridge.

Of Meghan erbij zou zijn, was vooraf nog onduidelijk. Eerder deze week liet ze nog verstek gaan bij het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Haar moederschapsverlof was daarvoor een goede reden.

Meghan ging half maart met verlof en beviel op 6 mei van zoon Archie.