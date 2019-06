De Deense kroonprins Frederik verheugt zich op de Royal Run die op Tweede Pinksterdag op verschillende plaatsen in Denemarken wordt gehouden. Vanwege een rugblessure blijft zijn deelname beperkt tot de mijl in Aarhus en het fietsen van de tien kilometer-route in Kopenhagen. Kroonprinses Mary is van plan in Aalborg zowel de mijl als de vijf kilometer te lopen, bevestigde Frederik zondag.

Op Instagram beantwoordde hij zondagmiddag een aantal vragen van nieuwsgierige Denen en liet hij zijn imposante verzameling bij het hardlopen verzamelde medailles zien – inclusief marathons en de Iron Man, en de Royal Run van vorig jaar. Frederik zei van het hardlopen te genieten en er ook bij buitenlandse reizen tijd voor vrij te maken. Dat leverde hem mooie herinneringen op, zoals een looptocht met Deense studenten op de Chinese muur.

Frederik nam vorig jaar ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag het initiatief voor de Royal Run, waarmee hij zijn landgenoten in beweging wilde krijgen. Hij liep op verschillende plaatsen de mijl (1609 meter) en tot slot in Kopenhagen de tien kilometer, terwijl echtgenote Mary deelnam in Odense. Dit jaar echter moet Frederik zich vanwege problemen met zijn onderrug inhouden. “Normaal loop ik drie tot vier keer in de week. Maar de laatste tijd moet ik daar om bekende redenen vanaf zien”, zo antwoordde hij zondag.

Frederik wordt maandag om kwart over tien verwacht in Aarhus en Mary gaat om half een van start in Aalborg. De kroonprins reist vanuit Aarhus naar Kopenhagen waar hij het startsignaal zal geven voor de mijl en drie uur later ook voor de tien kilometer.