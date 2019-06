Prinses Margriet was zondag aanwezig bij het wereldkampioenschap parahandboogschieten op de Parade in Den Bosch. De zus van Beatrix woonde de finale en prijsuitreiking bij in de categorie para-recurve dames.

Margriet bekeek de boogschutters vanaf de tribune en had het zichtbaar naar haar zin. Ze maakte praatjes met de bezoekers om haar heen en aanschouwde de sporters met een glimlach.

Het WK handboogschieten, dat nog tot en met volgende week zondag duurt, is met ongeveer 350 para-atleten en 650 valide atleten het grootste sportevenement dit jaar in Nederland. Dit wereldkampioenschap is een volledig geïntegreerd evenement, waarbij zowel de para- als de valide sporters zich aan de voet van de Sint-Janskathedraal kunnen kwalificeren voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020. De ongeveer duizend deelnemers komen uit ruim honderd verschillende landen.

Margriet houdt zich al jaren bezig met paralympische sporten. Sinds 2005 mag ze zich erelid van het Internationaal Paralympisch Comité noemen en sinds kort is ze ook erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020.