Koning-emeritus Juan Carlos en zijn dochter prinses Elena hebben zondag in Parijs hun landgenoot Rafael Nadal geschiedenis zien schrijven op het gravel van Roland Garros. Voor de twaalfde keer won de Spaanse tennisser de titel. Nog nooit eerder won een tennisser hetzelfde grandslamtoernooi twaalf keer.

Juan Carlos en Elena zagen Nadal (33) de finale van het Franse tennistoernooi in vier sets winnen van de Oostenrijker Dominic Thiem, die vorig jaar ook al de finale van Nadal had verloren: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Voor Nadal is het zijn derde Parijse zege op rij en zijn totaal grandslamoverwinningen bedraagt nu achttien.

Koning Felipe liet zich na de zege overigens ook niet onbetuigd. Op sociale media feliciteerde hij Rafael Nadal met zijn uitzonderlijke prestatie. ”Nadal Garros 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en nu TWAALF!!!! Rafa, eeuwige legende van het tennis. Er is niemand zoals jij”, twitterde de Spaanse koning.