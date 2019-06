Deens kroonprinselijk gezin is uitgelopen

Met een foto van vijf paar sportschoenen die op een hoop zijn gegooid heeft de Deense kroonprins Frederik maandagavond iedereen bedankt die op Tweede Pinksterdag heeft meegelopen in de Royal Run.

“Tot de Royal Run van volgend jaar”, schreef Frederik, die vorig jaar ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag het idee lanceerde om de Denen in beweging te krijgen. Hij kon alvast verklappen dat volgend jaar in Zuid-Jutland wordt gelopen, ter ere van het eeuwfeest van de hereniging van dat eerder door Duitsland ingepikte deel van het land met Denemarken.

Rugklachten verhinderden de kroonprins om zelf serieus deel te nemen, maar in Aarhus liep hij wel de mijl (1609 meter). Echtgenote kroonprinses Mary liet zich gelden in Aalborg, waar ze zowel de mijl als de vijf kilometer aflegde. In de hoofdstad Kopenhagen verkende Frederik het parcours op de fiets en daarna toonde hij zich een enthousiaste supporter van de duizenden deelnemers. Dat werd door de lopers zeer gewaardeerd.

Een duidelijk trotse Frederik kon bij paleis Amalienborg ook Royal Run-medailles uitreiken aan zijn vier kinderen Christian, Isabella, Vincent en Joséphine die in Kopenhagen aan de familiemijl deelnamen. Op Instagram had Christian ook zijn zegje gedaan. “We kijken ernaar uit om over het paleisplein te rennen.”