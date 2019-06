De Deense kroonprins Frederik verwacht maandag “een fantastische dag”. Dat zei hij in een bericht op Instagram voorafgaand aan de ‘Royal Run’ die op Tweede Pinksterdag op vier plekken in Denemarken op zijn initiatief wordt gehouden.

“We zijn klaar voor een geweldige dag”, aldus Frederik, die in Aarhus samen met echtgenote kroonprinses Mary poseerde aan boord van het koningsschip Dannebrog. “Ik ga niet zoals gepland zelf hardlopen, maar loop in Aarhus de gezinsmijl en mijn vrouw neemt in Aalborg deel aan twee races en onze kinderen zijn later vandaag actief in Kopenhagen”, meldde de kroonprins.

Een rugblessure staat zijn deelname aan het loopfestijn in de weg, maar in Aarhus ontving hij na het afleggen van de gezinsmijl uit handen van twee kleine kinderen toch een medaille. “Het is een mooie dag, de mensen zijn in beweging en het is ook geweldig dat mensen naar buiten komen en elkaar steunen”, zei Frederik na afloop tegen de Deense televisie.

Later op de middag geeft hij in Kopenhagen het startsein voor de mijl en de tien kilometer. Die laatste afstand zal hij dan zelf per fiets afleggen. Mary neemt in Aalborg zowel aan de mijl als aan de vijf kilometer deel.