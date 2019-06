Koning Willem-Alexander is niet vies van insecten, zo bleek tijdens de opening van een nieuwe insectenkwekerij in Bergen op Zoom. Daar graaide de vorst in een bak met larven om ze van dichtbij te kunnen zien.

Willem-Alexander verrichtte even daarvoor de officiële opening van de ‘fabriek’ van Protix. De insecten in de kwekerij, vol eiwitten en andere voedingsstoffen, vormen een grondstof voor dierenvoer. Voor de kweek worden voedselresten gebruikt.

De koning, die voor de gelegenheid een lange witte jas en schoenhoezen aankreeg om zijn pak te beschermen, kreeg een rondleiding en uitleg van de medewerkers. Hij werd daarbij vergezeld door minister van Landbouw Carola Schouten.

De koning had een krap tijdschema. Dinsdagmiddag krijgt hij bezoek op Paleis Noordeinde waar hij Ankie Broekers-Knol als nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal beëdigen.