In de Ierse hoofdstad Dublin was dinsdag aan niets te merken dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima er woensdag op staatsbezoek komen. In veel landen worden straten of pleinen versierd met de nationale vlag van het bezoekende staatshoofd, of verschijnt zelfs diens beeltenis in het straatbeeld. In Dublin niets daarvan. Daar is het enige opvallende dundoek de regenboogvlag die zelfs het hoofdgebouw van de nationale bank van Ierland siert.

Toch hecht Ierland wel belang aan de komst van het Nederlandse koningspaar dat Ierland in deze voor de toekomst van de republiek onzekere tijden een hart onder de riem komt steken. Brexit, het Britse voornemen om de Europese Unie te verlaten, mag de politiek in het Verenigd Koninkrijk dan beheersen, in Ierland blijft ook geen enkele uitspraak of stap in Londen onopgemerkt. Brexit heeft dan ook grote gevolgen voor Ierland.

Mede dankzij de EU zijn de grenscontroles tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland verdwenen, waardoor de Ieren vrijelijk kunnen rondreizen en handelen op het eiland. Brexit dreigt die vrijheid in te perken en Ierland weet zich door de andere 26 overblijvende lidstaten gesteund om dit te verhinderen. Het staatsbezoek van Willem-Alexander, kort na een soortgelijke visite van het Zweedse koningspaar, is voor de Ieren het bewijs van die Europese steun.

Post-brexit

Nederland kijkt daarbij met de Ieren alvast naar de periode na brexit, wanneer bijvoorbeeld goederenstromen als een andere route gaan krijgen om het Verenigd Koninkrijk te omzeilen. Ierland wil de havencapaciteit van Dublin verdrievoudigen en rekent onder meer op Nederlandse expertise. Het is niet voor niks dat in het kielzog van het koningspaar een handelsdelegatie meereist onder leiding van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel.

Een staatsbezoek is tegenwoordig niet alleen bedoeld om bestaande betrekkingen te bevestigen en te verdiepen of om nadrukkelijk steun uit te spreken, maar ook om wederzijdse handel en uitwisseling van kennis in een hogere versnelling te brengen.