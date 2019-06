Koningin Máxima opent op 2 juli het Coding College Codam in Amsterdam. Dat doet ze in haar rol als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De nieuwe programmeerschool wil een oplossing bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in Nederland. De school biedt op Marineterrein Amsterdam een driejarige, kosteloze programmeeropleiding aan. Studenten moeten wel grotendeels zelf aan de bak want Codam werkt niet met docenten, lesroosters of tijdschema’s.

Koningin Máxima verricht de officiële opening van de programmeerschool. Ze krijgt daarbij gezelschap van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. De koningin krijgt ook een rondleiding door het gebouw en spreekt met studenten en medewerkers over hun ervaringen bij Codam.