Prins William en zijn vrouw Kate hebben dinsdag het graafschap Cumbria in het noordwesten van Engeland bezocht. De hertog en hertogin van Cambridge praatten met burgers op het marktplein van de stad Keswick.

Het echtpaar sprak onder meer met boeren die zich zorgen maken over de naderende brexit. De landbouw vormt naast het toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor het gebied. Ook aten Kate en William seizoensfruit dat in Cumbria was gekweekt.

Daarnaast ontmoetten de hertog en hertogin van Cambridge jonge mensen die werken voor lokale hulporganisaties, meldt People.