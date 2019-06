De Ierse president Michael D. Higgins heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdagmorgen aan het begin van hun staatsbezoek aan de Ierse republiek verwelkomd bij zijn ambtswoning, Áras an Uachtaráin in Phoenixpark in Dublin.

Vanwege de regen werd het geplande ceremonieel ingekort. Zo werd de ‘fly-over’ van de luchtmacht geschrapt en vond de begroeting door Ierse en Nederlandse schoolkinderen binnen plaats. Wel werden in het park 21 saluutschoten afgevuurd, en inspecteerde Willem-Alexander de opgestelde erewacht. Koningin Máxima en het presidentspaar keken vanuit de deuropening toe.

Vanwege de regen werd bij het paleis ook het luiden van de vredesbel geschrapt. Die bel staat sinds 2008 in de tuin opgesteld en herinnert aan de vredesakkoorden die op Goede Vrijdag 1998 zijn gesloten. Het traditionele planten van een boom – in het park staat ook de boom die koningin Beatrix in 1990 plantte – ging wel door.

Kranslegging

Higgins (78) is bezig aan zijn tweede ambtstermijn. Hij volgde in 2011 Mary McAleese op en werd vorig jaar met overweldigende meerderheid herkozen. Higgins is de eerste Ierse president die een staatsbezoek heeft gebracht aan buurland het Verenigd Koninkrijk, twee jaar nadat de Britse koningin Elizabeth voor het eerst Ierland had bezocht.

Vanuit het paleis gaat het gezelschap voor een kranslegging naar de Garden of Remembrance, waar de strijders voor de Ierse onafhankelijkheid worden herdacht.