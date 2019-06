De Ierse president Michael D. Higgins heeft woensdagavond ruim de tijd genomen voor zijn tafelrede bij het staatsbanket dat hij aanbood aan het bezoekende Nederlandse koningspaar.

Niet minder dan een kwartier lang nam Higgins het woord, tegen een kleine vijf minuten die de daaropvolgende toespraak van koning Willem-Alexander in beslag nam. Misschien dat de Ierse premier Leo Varadkar daarom iets te laat arriveerde bij het diner. Daardoor miste hij de lezing van Higgins.

De president begon zijn toespraak met een verwijzing naar de zomervakantie die Willem-Alexander in 1978 met zijn ouders doorbracht in Sneem. Hij hoopte dat het staatsbezoek jeugdherinneringen zou oproepen. Wellicht dat Higgins niet wist dat de koning vaker dan hem lief is nog wordt herinnerd aan die vakantie. Die is namelijk ‘historisch’ geworden door zijn goed bedoelde, maar anders uitgelegde uitroep dat de Nederlandse pers moest ‘oprotten’.

Uitwisselingsprogramma

De afspraak was namelijk dat Nederlands en Ierse media om beurten opnames mochten maken, dus door de Nederlanders aan te sporen te vertrekken zouden de Ieren aan de beurt komen. Het zinnetje en de beelden daarvan achtervolgen Willem-Alexander inmiddels al 41 jaar.

Higgins sprak uitgebreid over de plek die wetenschap in Nederland traditioneel heeft, en hij koos de alma mater van de koning, Universiteit Leiden als voorbeeld. Dat het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten naar de Nederlander Erasmus was genoemd was terecht aldus Higgins, die blij was dat duizend Ierse studenten op dit moment in Nederland studeerden.

Poldermentaliteit

Volgens president Higgins had de wereld behoefte aan de Nederlandse poldermentaliteit om een halt toe te roepen aan de gevaren die de klimaatverandering met zich brengt voor mensen die langs de kust wonen en door de zee worden bedreigd.

Als dank voor het diner biedt het koningspaar de Ierse president donderdagavond een voorstelling aan van het Nederlands Dans Theater, dat voor het eerst in Ierland optreedt.