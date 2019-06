Koning Willem-Alexander heeft in lovende woorden gesproken over Ierland. “Dit land weet zichzelf steeds weer te hervinden na moeilijkheden en tegenslagen. Niemand kan de spirit van Ierland breken. Wij zijn trots op de vriendschap die tussen onze volken is gegroeid en die nu sterker is dan ooit!”, zei de koning woensdagavond bij het staatsbanket in het presidentieel paleis.

“De weg naar een vrij Ierland was lang en eiste grote offers. Ons respect voor de mannen en vrouwen die het onafhankelijke Ierland hebben gecreëerd en opgebouwd is groot. Ons bezoek is óók een eerbetoon aan al die miljoenen mensen die dit land hebben gemaakt tot wat het nu is: een groen baken van vrijheid, vitaliteit en vriendschap in Europa. Wij zijn bijzonder blij dat u al meer dan 46 jaar onze partner bent in de Europese Unie en dat wij elkaar zo na staan”, aldus Willem-Alexander.

Hij bracht in het Gaelisch een toost uit op zijn gastheer president Michael D. Higgins. “Le nár gcairdeas! (Op onze vriendschap!)”, aldus Willem-Alexander die eerder op de dag samen met koningin Máxima begon aan een driedaags staatsbezoek aan het “groene eiland”. Koningin Máxima droeg heel toepasselijk een Iers-groene jurk aan tijdens het staatsbanket.

De Ierse president, die zelf een kwartier aan het woord was in zijn tafelrede, serveerde zijn gasten als hoofdgerecht zwarte tong met vissaus, asperges en een gelaagde aardappeltaart.