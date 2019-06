Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben na de welkomstceremonie in het presidentieel paleis, waar hun staatsbezoek aan Ierland woensdagmorgen begon, in de Garden of Remembrance in Dublin eer betoond aan de Ierse onafhankelijksheidsstrijders.

Bij het bijzondere door Oisín Kelly ontworpen monument, van kinderen en zwanen uit een verhaal uit de Ierse mythologie, werd een krans geplaatst en een lange stilte in acht genomen. Bij de plechtigheid in de in 1966, vijftig jaar na de paasopstand, ingerichte herinneringstuin werden beide volksliederen gespeeld en de Last Post geblazen.

Van afstand keken voorbijgangers toe hoe het koningspaar in de regen door de tuin naar het monument liep. De herinneringstuin is destijds op deze plek aangelegd omdat er bij de mislukte opstand tegen het Britse bewind van 1916 een aantal leiders van de ‘Easter Rising’ tijdelijk gevangen werd gehouden.