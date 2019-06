Prins Harry heeft woensdag een bezoek gebracht aan de sportschool The Black Prince Community Hub in de Londense wijk Lambeth. Daar werd Made by Sport gelanceerd, een campagne om goede doelen te verenigen die kwetsbare jongeren via sport ondersteunen.

De Britse prins heeft met jongeren gesproken en een bokstraining bijgewoond. Ook te gast waren boksster Nicola Adams en bokser Anthony Joshua. Nicola werd tweemaal olympisch kampioen vlieggewichten en Anthony was olympisch kampioen in de zwaargewichtklasse in 2012. De bokskampioenen steunen met nog andere topsporters de campagne.

Anthony Joshua ging met de Britse prins op de foto en zette het beeld op Twitter. Bij de foto zette hij “sport heeft mijn leven veranderd en het het kan nog meer veranderen!” Joshua verloor begin juni zijn wereldtitels in het zwaargewicht. De Brit leed in New York tegen de Mexicaan Andy Ruiz verrassend de eerste nederlaag uit zijn profcarrière.

Nicola Adams zette een groepsfoto op Twitter. “Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen sporten. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt”, schrijft zij erbij.