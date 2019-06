Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond in krachtige bewoordingen steun betuigd aan Ierland. Hij deed dat in een toespraak bij het staatsbanket dat de Ierse president Michael D. Higgins ter gelegenheid van het Nederlandse staatsbezoek aanbood in Áras an Uachtaráin, zijn ambtswoning.

“Sterker dan ooit zijn wij op elkaar aangewezen, nu ons beider buurland heeft besloten de Europese Unie te verlaten. Voor Ierland en Nederland is dit een feit dat wij betreuren en respecteren. De keuze van de Britten noodzaakt ons echter wel om samen datgene veilig te stellen wat ons dierbaar is”, zei Willem-Alexander.

Hij wees in dat verband op het Goede Vrijdagakkoord uit 1998, dat in Noord-Ierland een einde maakte aan decennia van geweld. “De spoken uit het verleden mogen niet terugkeren. Niemand wil terug naar de Troubles; niemand wil hekken aan de grens.”

Ingrijpende brexit

“Nederland begrijpt zeer goed hoe ingrijpend brexit is voor Ierland en voor alle mensen op dit eiland. Burgers, ondernemers en boeren hebben behoefte aan zekerheid! Weet dat Nederland aan uw zijde staat en met u en alle partners in Europa zal blijven werken aan oplossingen die de Ierse én Europese belangen veiligstellen!”, aldus koning Willem-Alexander.

Hij zei dat Nederland graag de rol van bondgenoot wilde vervullen. “Ik realiseer me wel dat dit niet altijd zo geweest is. In het verleden – meer dan drie eeuwen geleden – hebben wij zelfs lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Een telg uit mijn familie was daarvan de oorzaak”, verwees Willem-Alexander naar koning-stadhouder Willem III – ‘King Billy’ – die er in 1690 voor zorgde dat Ierland onder protestants Brits bewind bleef.

“Vrijdag bezoeken wij in Cork Harbour een fort dat destijds een schakel was in de Ierse verdediging. Dit keer komen wij in vrede! Laten we hopen dat het Huis van Oranje nu op minder weerstand zal stuiten”, voegde de koning er verzoenend aan toe.