Prins Hisahito van Japan maakt in augustus zijn eerste officiële buitenlandreis. De 12-jarige prins, sinds vorige maand tweede in lijn van troonopvolging, gaat mee met zijn ouders kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko naar Bhutan, melden bronnen aan de Japan Times.

Akishino maakt daarmee een uitspraak die hij twee jaar geleden deed waar. De prins stelde toen tijdens een persconferentie dat hij het belangrijk vindt dat Hisahito in de toekomst mee zou gaan naar het buitenland zodat hij Japan vanuit een ander perspectief zou leren kennen.

De koninklijke families van Japan en Bhutan hebben een goede band met elkaar. De huidige keizer Naruhito bezocht het land al in 1987 en Akishino en Kiko gingen in 1997 op visite, gevolgd door hun oudste dochter Mako twee jaar geleden. Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck van Bhutan was in 2011 in Japan.