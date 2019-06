Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmiddag in Dublin voor een kort onderhoud ontvangen door de ‘Taioseach’, de Ierse premier Leo Varadkar. Samen woonden ze daarna de ondertekening bij van een herzien Nederlands-Iers verdrag tot het vermijden van dubbele belasting. Voor Nederland tekende minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Leo Varadkar (40) is vrijdag precies twee jaar Taoiseach en minister van defensie. Hij is sinds 2007 al parlementslid (‘Teachta Daíl’) voor de Fine Gaelpartij voor West Dublin. Varadkar, van half Indiaas-Ierse afkomst, was bij zijn ambtsaanvaarding de jongste premier uit de Ierse geschiedenis. In 2015 toen Ierland in een referendum stemde over openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, maakte Varadkar bekend homoseksueel te zijn.

Na de ontmoeting met de premier gingen de koning en koningin naar de National Botanic Gardens voor een presentatie over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw.