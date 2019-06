Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagmorgen op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Ierland in Mansion House ontvangen door Paul McAluiffe, de kersverse Lord Mayor van Dublin. De 350e burgemeester van de Ierse hoofdstad is afgelopen vrijdag pas gekozen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de gemeenteraad.

De verwelkoming van het koninklijk bezoek was derhalve de eerste grote klus voor ‘Ardmhéara’ Paul McAuliffe, die van koning Willem-Alexander een bijzonder cadeau kreeg. De Ierse hoofdstad wil fietsvriendelijker worden en het fietsen aanmoedigen.

Eind deze maand wordt in dat kader ook de grote internationale conferentie Velo-City in Dublin gehouden. Toepasselijk derhalve dat Willem-Alexander een minifietsenrek had meegenomen want fietsen moeten ook ergens worden gestald wanneer ze niet worden gebruikt, aldus de koning.

Ambtsketting

Paul McAuliffe herinnerde er in zijn welkomstwoord aan dat de Nederlands-Iers geschiedenis ook pijnpunten kent, zoals de verduistering van de ambtsketting ten tijde van koning-stadhouder Willem III. Die had overigens gezorgd voor een nieuwe ketting, die 321 jaar later nog steeds wordt gebruikt en door McAuliffe werd gedragen.

De koning was daarvan op de hoogte. Het fietsrek was misschien niet zo’n kostbaar cadeau, maar zeker zo functioneel. Op zijn beurt gaf Lord Mayor McAluiffe een kristallen schaal aan het koningspaar.

Bibliotheek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zetten hun ochtendprogramma voort met een bezoek aan de wereldberoemde bibliotheek van Trinity College en daarna een ontmoeting met 350 leden van de Nederlandse gemeenschap in Ierland.