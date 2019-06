Koning Willem-Alexander geeft donderdag op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Ierland royaal de ruimte aan geschiedenis en cultuur. Zo gaat hij samen met koningin Máxima na een korte ontvangst bij de Lord Mayor van Dublin naar Trinity College, waar in de eeuwenoude bibliotheek het Book of Kells wordt bewaard.

Dit in de negende eeuw door monniken vervaardigde manuscript met de vier evangeliën is de grootste culturele schat van Ierland. Ook koningin Beatrix nam een visite aan de Long Room van de bibliotheek op in het programma van haar staatsbezoek in 1990. Willem-Alexander en Máxima besteden daar ook aandacht aan de zogenoemde Fagel-collectie.

Die bestaat uit ruim 11.000 werken die door de Nederlandse regentenfamilie Fagel, vijf generaties lang griffiers van de Staten-Generaal, bijeen zijn gebracht en in 1802 vanwege geldzorgen noodgedwongen verkocht aan Trinity College. Fagel was een buurman van de destijds nog stadhouderlijke Oranjefamilie, want hij had zijn woning naast het paleis aan het Haagse Noordeinde.

Het koningspaar heeft donderdag een ontmoeting met een deel van de in Ierland wonende Nederlandse gemeenschap en gaat ook langs bij de Ierse premier Leo Varadkar. Samenwerking met de Ieren op het gebied van verduurzaming van de landbouw staat op de agenda bij een visite aan de nationale botanische tuin. De dag wordt afgesloten met een voorstelling van het Nederlands Dans Theater, dat voor het eerst in Ierland optreedt.