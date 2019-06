Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond na een dansvoorstelling en receptie in het Bord Gáis Energy Theater in Dublin afscheid genomen van de Ierse president Michael D. Higgins en zijn echtgenote Sabina. Dit omdat het koningspaar de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Ierland doorbrengt in en rond de stad Cork. Higgins is daar niet bij.

De Ierse president kreeg de voorstelling van het Nederlands Dans Theater (NDT) aangeboden als zogenoemde ‘contraprestatie’: om te bedanken voor zijn gastvrijheid tijdens het staatsbezoek. De dansers van NDT2 presenteerden een programma met onder meer ‘Simple Things’ van grootmeester Hans van Manen en werken van de huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot. Het was voor het eerst dat NDT in Ierland optrad.

Eerder op de middag had minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel zich bij het koninklijk gezelschap aangesloten toen een bezoek werd gebracht aan de National Botanical Garden. Daar vond een uitgebreide presentatie plaats over verduurzaming van de landbouw, een onderwerp waar zowel Nederland als Ierland enorm mee bezig is en waar beide landen ook kunnen samenwerken en kennis kunnen uitwisselen.

Het koningspaar kreeg daarvan een aantal voorbeelden, zoals de ontwikkeling van een slimme melkveehouderij waarbij met beter controle van het groeien van gras de efficiëntie en effectiviteit van de zuivelproductie kan worden verbeterd, en tegelijk duurzamer gemaakt wordt. Ook kregen koning en koningin via virtual reality een inkijkje in het zogenoemde ‘vuurtoren boerderij project’ – boerderijen die als een vuurtoren de mogelijkheden van duurzame landbouw zichtbaar maken.