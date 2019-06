Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Ierland een uitstapje gemaakt naar de wereldberoemde en unieke bibliotheek van Trinity College. Die telt meer dan 4,5 miljoen werken. Daaronder het wereldberoemde Book of Kells, dat de vier Evangeliën bevat en rond 800 is geschreven door Keltische monniken.

Trinity College bezit ook de Fagel-collectie, bestaande uit 11.000 boeken, die in 1802 van de Nederlandse familie Fagel is aangekocht. Pikant is dat de familie Fagel in de zeventiende en achttiende eeuw naast het huidige paleis Noordeinde woonde en dat de enorme verzameling daar ook zijn thuis had.

In de paleistuin staat nog steeds de Koepel van Fagel. Die is nu in koninklijk bezit maar behoorde voorheen toe aan de familie die ruim tweehonderd jaar in de praktijk een soort monopolie had op het ambt van griffier van de Staten-Generaal. Daar kwam een einde aan door de Franse bezetting van Nederland, waarna de laatste als griffier dienende Hendrik baron Fagel in geldnood kwam en de collectie verkocht.

Harp

Het koningspaar hoorde dat de aanwinst van de verzameling voor Trinity College een enorme uitbreiding betekende, maar dat niet helemaal duidelijk is wat de collectie allemaal omvat. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Trinity College Dublin werken daarom samen aan het beter toegankelijk maken van deze kunstschat.

Bij de rondleiding door de Long Room van de bibliotheek, die jaarlijks een miljoen bezoekers krijgt, werd ook stil gestaan bij een exemplaar van de Ierse Proclamatie van onafhankelijkheid uit 1916 en de Brian Boru Harp, het nationale symbool van Ierland.