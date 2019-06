Koningin Máxima opent eind deze maand een nieuwe tentoonstelling bij het Belasting & Douane Museum in Rotterdam. Dit doet zij als erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren.

De expositie heet Gek op Geld en hangt samen met het thema financiële educatie. Máxima wordt tijdens de opening op 25 juni vergezeld door staatssecretaris Menno Snel van Financiën en de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot.

Na de opening krijgt de koningin onder meer een rondleiding langs een aantal bijzondere geldsoorten. Dit geeft inzicht in het ontstaan en gebruik van betaalmiddelen door de eeuwen heen. Zo zijn er naast zeldzaam munt- en papiergeld, ook betaalmiddelen te zien als zout, schelpen en stenen. Daarna neemt Máxima deel aan rondetafelgesprekken over verschillende thema’s waar het museum zich mee bezighoudt, waaronder financiële educatie.

De tentoonstelling is te zien van 26 juni 2019 tot en met 8 maart 2020.