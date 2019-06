Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vliegen vrijdagochtend op de derde en laatste dag van hun staatsbezoek aan Ierland van de hoofdstad Dublin naar het zuidelijker gelegen Cork. Daar ontmoeten ze in het nabijgelegen Cobh de economische missie, die onder aanvoering van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel met de Ieren onder meer praat over ontwikkeling van de havens van Dublin en Cork en verdere digitalisering van transport en logistiek.

Behalve maritieme infrastructuur en havenontwikkeling, waarover het koningspaar ook uitleg krijgt tijdens een vaartocht van Cork naar Cobh, is er tot het slot van het staatsbezoek aandacht voor diverse vrijwilligersinitiatieven. Voor de ontmoeting met de vrijwilligers is gekozen voor een historische locatie: Camden Fort Meagher. Dat moest eind zeventiende eeuw een rol spelen bij de bescherming van Cork tegen koning-stadhouder Willem III van Oranje. Zonder succes want via een geheime landing kon het fort vanaf landzijde worden ingenomen.

Het koningspaar vertrekt aan het einde van de middag uit Ierland. Van de Ierse gastheer president Michael D. Higgins is donderdagavond al afscheid genomen na afloop van de door Nederland aangeboden voorstelling van het Nederlands Dans Theater 2.