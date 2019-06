Koningspaar zet bezoek voort in Cork

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdag op de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Ierland aangekomen in Cork, waar ze meteen na aankomst in het stadhuis welkom werden geheten door John Sheenan, de Lord Mayor, ook wel de Ard-Mhéara Chathair Chorcaí.

Het koningspaar werd ook opgewacht door Nederlandse vakantiegangers die de kans benutten om van dichtbij foto’s te maken. Ze hadden geluk want het weer werkt mee. “Het is net droog geworden”, informeerde burgemeester Sheenan de koning.

Na een kort samenzijn in City Hall vaart het gezelschap in een half uur van Cork naar Cobh, waarbij het koningspaar uitleg krijgt over recente en toekomstige havenontwikkeling en -uitbreiding, inclusief de ontwikkeling van de nieuwe diepzeeterminal.

In Cobh sluit het gezelschap zich aan bij de Nederlandse bedrijven van de economische missie en hun Ierse tegenhangers uit de sector maritieme infrastructuur en havenontwikkeling.