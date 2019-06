Het kookboek waar Meghan aan heeft meegewerkt is populair. Together. Our Community Kitchen, dat sinds september in de winkel ligt, heeft tot nu toe meer dan 550.000 pond (625.000 euro) opgeleverd. Wereldwijd gingen er al meer dan 130.000 exemplaren over de toonbank. Dat maakte de door prins William en prins Harry opgerichte liefdadigheidsorganisatie Royal Foundation vrijdag bekend, precies twee jaar na de brand in de Grenfell Tower.

Meghan stond aan de basis van het kookboek en schreef ook het voorwoord. De opbrengst is bestemd voor de Hubb Community Kitchen in Londen, een moslim-cultureel centrum waar oorspronkelijk slachtoffers van de grote brand in de Grenfell Tower kunnen koken. Met het geld heeft onder meer de keuken al een opknapbeurt gekregen. Ook kregen de vrouwen verschillende trainingen aangeboden.

Het idee voor het kookboek kwam van Meghan zelf. Ze bezocht de gemeenschappelijke keuken meerdere keren. Bij een van haar bezoeken vroeg Meghan hoe vaak de keuken open was. Het antwoord ‘twee dagen in de week’ beviel haar niet. “Waarom niet zeven dagen?” Daar was echter geen geld voor. “We kunnen een kookboek maken”, was daarop haar reactie. En zo geschiedde.

In het boek staan vijftig persoonlijke recepten uit onder meer Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied, waar veel van de bewoners van Grenfell vandaan kwamen.