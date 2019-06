De Deense koningin Margrethe is begonnen aan een tweedaags bezoek aan Estland. Zaterdag kwam ze per schip aan in de hoofdstad Tallinn, waar ze welkom werd geheten door president Kersti Kaljulaid.

Het bezoek staat in het teken van de 800-jarige herdenking van de Slag bij Lyndanisse, tegenwoordig Tallinn, op 15 juni 1219. Tijdens deze veldslag zou voor het eerst de Dannebrog, de bijnaam van de Deense vlag, zijn verschenen. Volgens de legende viel de vlag uit de lucht en hielp dit de toenmalige koning Waldemar II om de Esten te verslaan. De koningin staat ook stil bij de 100-jarige onafhankelijkheid van Estland.

Margrethe staat in Tallinn, vrij vertaald de Deense stad in het Ests, een druk programma te wachten. Ze opent er een tentoonstelling over de Slag bij Lyndanisse en legt een krans bij het vrijheidsmonument. Zaterdagavond is er een galaconcert en diner.