Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gaan in oktober op staatsbezoek naar India. Dat meldt de NOS zaterdagavond. Details over het bezoek zijn er overigens nog niet bekend.

Het koninklijk paar sloot vrijdag het achttiende staatsbezoek af. Ze waren deze week in Ierland. Het bezoek aan India wordt hun negentiende staatsbezoek.

In 2007 waren Willem-Alexander en Máxima ook al in India. Ze vergezelden in dat jaar de toenmalige koningin Beatrix op haar staatsbezoek naar India.

Mogelijk zullen de koning en koningin na hun bezoek aan India doorreizen naar Japan. Op 22 oktober wordt in dat land de nieuwe keizer Naruhito ceremonieel beëdigd.