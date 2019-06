Prins Daniel en zijn dochter prinses Estelle (7) hebben zondag het Zweedse vrouwenelftal aangemoedigd tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. Op Instagram deelt het Zweedse hof foto’s van vader en dochter op de tribune van het stadion in Nice. De koninklijke supporters poseerden na afloop van de wedstrijd met het Zweedse team.

Prins Daniel en prinses Estelle kunnen tevreden terugkijken op de tweede groepswedstrijd van de Zweedse voetbalsters. Zweden had geen enkele moeite met het zwakke Thailand. In Nice werd het 5-1. Eerder won Zweden in groep F met 2-0 van Chili.