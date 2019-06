Prins Harry gebruikte maandag herkenbare woorden in een toespraak tijdens het Africa Programme evenement op het Chatham House in Londen. De hertog van Sussex, die zich net als zijn moeder Diana inzet voor het verwijderen van landmijnen in Angola, citeerde zijn moeder toen zij mijnen een humanitair probleem noemde.

Harry zei dat hij zelf in levende lijve had ondervonden dat Diana hierin gelijk had toen hij in 2017 zag wat er komt kijken bij het ruimen van mijnenvelden. “Die oefening deed me inzien dat het van humanitair belang is, want laten we niet vergeten: landmijnen zijn een humanitair probleem en geen politiek probleem.”

De prins werkt samen met de organisatie HALO Trust om ervoor te zorgen dat mijnen worden verwijderd zodat dieren en toeristen terug kunnen keren naar nu nog onveilige gebieden. “Mijn hoop is dat door deze samenwerking mijnenvelden leeg kunnen worden gehaald, het land beschermd kan worden, dieren terug kunnen keren naar plekken waar ze ooit leefden en Angolezen de vruchten kunnen plukken van hetgeen waarvoor mensen van over de hele wereld komen: de prachtige omgeving die zij thuis noemen”, zei Harry volgens Britse media in zijn toespraak.

Diana pleitte in 1997 tijdens een bezoek aan Angola voor de volledige verwijdering van landmijnen. Dat ze mijnen publiekelijk een humanitaire en geen politieke issue noemde, werd haar destijds niet door iedereen in dank afgenomen. Zo noemde een Britse minister haar een “ongeleid projectiel”.