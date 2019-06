Jacques en Gabriella, de kinderen van prins Albert en prinses Charlene van Monaco, hadden zondag een geweldige dag op het Monte-Carlo Televisie Festival. Zij ontmoetten onder meer een aantal personages uit televisieseries, waaronder de gele Spongebob Squarepants.

Jacques had trouwens een nadrukkelijke voorkeur voor Patrick Star, het vriendje van Spongebob in de cartoonserie. Gabriella was meer verlegen en durfde alleen maar naar Spongebob toe te lopen toen haar vader bij haar stond.

Spongebob was een van de eregasten op het festival, waar de 20e verjaardag van de Nickelodeon-reeks werd gevierd. Het festival vond voor de 59e keer plaats.