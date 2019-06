Koningin Elizabeth krijgt maandag op Windsor Castle twee ‘nieuwe’ koningen op bezoek voor de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Most Noble Order of the Garter’. Tijdens een plechtigheid in St George’s Chapel, de spirituele thuisbasis van de oudste Britse ridderorde, worden koning Willem-Alexander en de Spaanse koning Felipe officieel geïnstalleerd als ‘Stranger Knights’.

De laatste keer dat zo’n ‘Supernumerary Knight’ werd geïnstalleerd was in 2002, het jaar dat koningin Elizabeth haar gouden regeringsjubileum vierde. Toen was het de beurt van de Noorse koning Harald, die de onderscheiding een jaar eerder had ontvangen. Koningin Beatrix, lid van de Orde sinds 1989, was toen een van de aanwezigen bij de samenkomst van de ridders van de Kousenband.

De plechtigheid is omgeven met de pracht en praal waar de Britten om bekend staan, met onder meer een plechtige processie van de ridders vanuit het kasteel naar de kapel. De koninginnen Máxima en Letizia mogen vanaf een tribune toekijken en kunnen zich daarna bij hun echtgenoten voegen voor de ceremonie. Na afloop gaat het illustere gezelschap per koets terug naar het kasteel.

De Orde van de Kousenband bestaat sinds 1338. Koning Willem-Alexander is lid nummer 1012 en hij is de elfde van de Oranjes die de onderscheiding heeft gekregen. Prins Maurits (ridder nummer 409) was in 1612 de eerste.