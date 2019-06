Het Britse Windsor is op geen enkele dag van het jaar meer koninklijk dan op ‘Garter Day’. Op die maandag in juni komt de oudste Britse ridderorde, de Orde van de Kousenband bijeen. Dan is alles wat het koningshuis heeft te bieden aan pracht en praal te zien binnen de muren van Windsor Castle, de favoriete woonstek van koningin Elizabeth.

De koningin ontvangt in het kasteel de ridders van de ‘Most Noble Order of the Garter’ en voor de gelegenheid dragen die hun bijzondere kleurrijke gewaden en baretten met struisvogelveren. De honderden militairen zijn gekleed in hun kleurrijkste uniformen, er is een rit van leden van de koninklijke familie in koetsen van St George’s Chapel terug naar het kasteel. Dit jaar was het extra bijzonder door de aanwezigheid van de koningsparen van Spanje en Nederland.

Belangstellenden moesten dan ook maanden van tevoren (gratis) toegangsbewijzen aanvragen, die op basis van een loterijsysteem werden toebedeeld. Op de dag zelf is enig geduld geen luxe want wie een goede plek wilde hebben, moest er uren wachten voor over hebben. Veel toeschouwers namen dan ook picknickspullen mee en maakten er een bijzonder uitje van.

Persvak

Maandag werkte het weer mee. Het was uitzonderlijk zonnig, zonder heet te zijn. ‘We hebben ook wel blauwe luchten’, merkte een oudere dame op, die vanaf acht uur ’s ochtends een plekje in het gras had ingenomen. Ze had gedacht vrij zicht te hebben op de Galilee Porch, het zijportaal waar onder meer Catherine, hertogin van Cambridge, en de buitenlandse koninginnen de optocht van de ridders naar de kapel zouden bekijken.

De dame had echter niet beseft dat de open ruimte voor haar een persvak was, met dit jaar meer media dan in voorgaande jaren vanwege de komst van Willem-Alexander en Felipe, de nieuwe ‘Stranger Knights’ van de in 1348 gestichte Orde. De Britse keek even ongelukkig, maar maakte er daarna het beste van. ‘Ik laat mijn dag niet bederven’. Na afloop was ze tevreden. Ze had Catherine gezien, en de Queen bovendien, en daar was het haar om te doen.