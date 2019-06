Koning Willem-Alexander gaat op dinsdagochtend 2 juli langs bij de vrijwilligersorganisatie Taal Doet Meer in Utrecht. De koning gaat hier onder meer in gesprek met medewerkers van de organisatie die zich inzet voor Utrechters die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Willem-Alexander spreekt met medewerkers, vrijwilligers en partners van Taal Doet Meer over het belang van taal bij onderwijs en opvoeding en wat de organisatie op dit gebied betekent. Vervolgens woont de koning een netwerklunch bij die deelnemers helpt in hun zoektocht naar onder meer een opleiding of werkervaringsplek.

Taal Doet Meer zorgt met meer dan duizend vrijwilligers en een klein team van beroepskrachten ervoor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. De organisatie is een van de winnaars van een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven. Willem-Alexander en Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.