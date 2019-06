Goed nieuws voor de piloot Willem-Alexander van Oranje. Hij krijgt de mogelijkheid zelf het nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV te besturen. Dit omdat de regering heeft besloten de operatie van de Boeing 737 – onderhoud en het leveren van de bemanning – onder te brengen bij de KLM. En juist bij deze luchtvaartmaatschappij is de koning als piloot bevoegd om een 737 te vliegen.

Als KLM-vlieger mocht Willem-Alexander ook het vorige regeringstoestel PH-KBX, een Fokker 70, vliegen. De uren die hij in dat toestel maakte, telden mee voor de vlieguren die nodig zijn om zijn bevoegdheid als piloot te houden. Maar, zo legde de koning al eens uit, het leeuwendeel van zijn vlieguren komt van zijn bijbaan als piloot van de KLM. Hij maakte zich dan ook niet druk over waar de nieuwe PH-GOV zou worden ondergebracht, zo vertelde hij. Of hij er nu zelf in mocht vliegen of niet, het enige wat echt aantikte voor zijn licentie waren de ‘commerciële’ uren bij KLM.

Willem-Alexander moest zich overigens wel laten omscholen nadat de KLM had besloten een einde te maken aan het gebruik van de vertrouwde Fokker-toestellen. De koning koos voor een opleiding tot piloot voor de Boeing 737, een toestel waarmee grotere afstanden kunnen worden afgelegd.

KLM liet dinsdag weten ”trots” te zijn het nieuwe regeringsvliegtuig te mogen beheren. ”Wij zullen onze kennis en expertise inzetten om hier een succes van te maken”, zei managing director René de Groot. Dat bij koninklijk gebruik voortaan ook weer een koninklijke piloot beschikbaar is, vertelde De Groot niet.