oning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in de koets met koningin Elizabeth en haar zoon prins Andrew deelgenomen aan de ‘koninklijke optocht’ op de racebaan van Ascot. Elke racedag begint hiermee. In de volgende rijtuigen zaten de belangrijkste overige leden van de Britse koninklijke familie. Prins Harry en echtgenote Meghan kwamen echter niet naar Royal Ascot.

De koninklijke stoet reed over het raceparcours en daarna onder de grote tribune door naar de ‘Parade Ring’ waar zich honderden in hun beste kleding gestoken nieuwsgierigen hadden verzameld, om de Queen, haar familie en gasten te zien. De jockeys en paarden die in de eerste race moesten beginnen, werden ook geshowd en door paardenkenner en liefhebster koningin Elizabeth becommentarieerd. Koningin Máxima ondertussen was in een geanimeerd gesprek gewikkeld met prins William.

De traditie van de zogenoemde ‘Royal Procession’ dateert van 1825, toen koning George IV, in een rijtuig naar de races kwam. Koningin Elizabeth nam als prinses in 1945 voor het eerst deel aan de optocht en is sindsdien elk jaar trouw uitgereden. Wel heeft ze, bijvoorbeeld vanwege slecht weer of in 1970 vanwege de parlementsverkiezingen, wel eens een racedag overgeslagen.

Queen Anne Stakes

De eerste race die het koningspaar samen met de Britse koningin en haar familie vanuit de ‘Royal Enclosure’ te zien kreeg, was de ‘Queen Anne Stakes’, vernoemd naar de Britse koningin die in 1711 het initiatief nam voor de wedstrijden in Ascot.

Koningin Anne was de opvolgster van koning-stadhouder Willem III die enkele jaren eerder kinderloos was gestorven. Na Anne zijn maar liefst twaalf monarchen beschermheer of beschermvrouw van ‘Royal Ascot’ geweest.