Voor de tienduizenden liefhebbers van de paardensport begint Royal Ascot dinsdag in mineur omdat de vakbond van het treinpersoneel van spoorwegmaatschappij South Western sinds middernacht staakt. De paardenracebaan in Ascot, aan de rand van Londen, is daardoor slecht bereikbaar. Britse media waarschuwen voor chaos en Ascot raadt mensen aan om alternatief vervoer te kiezen.

Royal Ascot, de favoriete week van koningin Elizabeth, heeft dinsdag ook Nederlandse koninklijke gasten die van de treinstaking geen last zullen hebben. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben nog een dagje extra geplakt aan hun verblijf in het nabijgelegen Windsor, waar de koning maandag werd geïnstalleerd als ridder in de Orde van de Kousenband. Als gasten van de Queen zal het koningspaar om stipt 14.00 uur per koets arriveren bij de Royal Box, waarna om half drie de eerste race Le Brivido begint.

Willem-Alexander en Máxima zijn al een paar keer eerder bij het hoogtepunt van het Britse paardenraces geweest, maar niet altijd zo zichtbaar als dit jaar. In 2002 vierde koningin Elizabeth haar gouden regeringsjubileum met tal van koninklijke gasten uit heel Europa onder meer met een uitstapje naar Ascot.