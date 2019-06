Kroonprinses Mary van Denemarken is zondag 23 en maandag 24 juni in Parijs, waar ze onder anderen presidentsvrouw Brigitte Macron ontmoet.

De Deense kroonprinses is zondag bij de inwijding van een nieuw altaarstuk tijdens een viering in de Deense kerk Frederikskirken in Parijs, heeft het hof dinsdag aangekondigd. Zondagavond is de kroonprinses uitgenodigd voor een diner bij de Deense ambassadeur in Frankrijk.

Op maandag opent Mary een gezondheidszorgconferentie en gaat ze met Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, naar het Centre Pompidou. In dit toonaangevende centrum voor moderne kunst bezoeken Mary en Brigitte een tentoonstelling van de Deense kunstschilder en beeldhouwer Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984). Na de tentoonstelling trakteert Brigitte de kroonprinses op een lunch in het Élysée-paleis.

Mary besluit haar trip naar Parijs met een bezoek aan het Musée Jacquemart-André. Dit museum heeft een expositie gewijd aan de Deense kunstschilder Vilhelm Hammershøi.