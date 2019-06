Dat Meghan een fervent dierenliefhebber is, blijkt wel uit het feit dat de Hertogin van Sussex het voorwoord heeft geschreven voor het jaarrapport van Mayhew. Dit is een organisatie die zich inzet om het adopteren van dieren te bevorderen. Meghan steunt dit goede doel van harte, meldt E! News.

Meghan adopteerde zelf asielhonden en weet dus uit eigen ervaring hoeveel vreugde dit voor zowel het dier als de nieuwe eigenaar kan opleveren. “Ik ben een trotse ‘rescue dog’ eigenaar en voor ons als mensen is het vitaal dat we deze dieren redden en nieuw, warm huis geven. Een organisatie als Mayhew is dan ook zeer belangrijk.”

“Wat me opviel aan Mayhew is dat hun aanpak niet alleen draait om het vinden van een huis voor de dieren, maar dat ze ook naar methodes zoeken om te voorkomen dat dieren überhaupt in een asiel terechtkomen. De beslissing om een beestje te adopteren vraagt veel verantwoordelijkheid, maar wat je ervoor terugkrijgt is onbetaalbaar. Het verandert je leven voorgoed,” aldus Meghan.

De hertogin spoort mensen aan om hun steentje, op welke manier dan ook, bij te dragen. Dat kan het adopteren van een dier zijn, maar vrijwilligerswerk bij een dergelijke organisatie is ook belangrijk. “Ik ben er trots op om Mayhew te steunen en om met hen samen te werken om de levens van mens en dier te verbeteren.”