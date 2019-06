Het publiek kan zaterdag 6 juli het nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV op vliegbasis Woensdrecht komen bekijken. Het toestel is officieel overgedragen aan Nederland en is naar verwachting in augustus beschikbaar. Dat betekent dat koning Willem-Alexander desgewenst de machine nog kan aanvragen voor gebruik tijdens zijn zomervakantie.

Het nieuwe regeringsvliegtuig is een Boeing 737 BBJ. Het is de opvolger van de zogenoemde PH-KBX, waarbij KBX stond voor koningin Beatrix. Dat was een Fokker 70 die werd gevlogen en onderhouden door de KLM. Toen de luchtvaartmaatschappij de eigen Fokkers de deur uit deed, was het voor Den Haag verstandig ook om te zien naar een ander toestel. De ‘KBX’, die in 1995 ging vliegen, werd op 1 juli 2017 uit dienst genomen.

Nieuwsgierigen kunnen het vliegtuig van buiten zien en fotograferen nog voor dat de koning en de ministers er in kunnen vliegen. Op de vliegbasis is 6 juli ook een stand ingericht met informatie over het toestel en het interieur. Voor het bezoek is om veiligheidsredenen vooraanmelding verplicht en er zijn slechts drieduizend toegangsbewijzen voor de ‘open dag’.

Aanmelding gaat via bezoekdephgov.nl.