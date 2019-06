Koning Felipe reikt woensdag op de vijfde verjaardag van zijn koningschap onderscheidingen uit in de Orde van burgerlijke verdienste, Orden del Mérito Civil. Hij doet dat in het Koninklijk Paleis in Madrid, in gezelschap van koningin Letizia en zijn dochters Leonor en Sofia.

Het was de koning zelf die voor deze markering van zijn vijfjarig regeringsjubileum heeft gekozen. Hij wilde dat gewone Spaanse burgers die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving centraal zouden staan. Voor Felipe symboliseert dit het contact dat hij de afgelopen vijf jaar als koning heeft gezocht met alle geledingen van de maatschappij.

De uitverkorenen komen uit heel het land en zijn uitgekozen door verschillende overheidsinstanties, zoals ministeries, de autonome regionale regeringen en economische, culturele en sociale instellingen.

Felipe werd op 19 juni 2014 koning van Spanje als opvolger van zijn vader Juan Carlos, die vrijwillig afstand deed van de troon. Vorige maand heeft Juan Carlos (81) zich geheel uit het openbare leven teruggetrokken.