De Belgische prins Amedeo en zijn vrouw Elisabette verwachten gezinsuitbreiding. In september moet hun tweede kindje ter wereld komen, zo melden Belgische media.

De 33-jarige Amedeo is de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz. In mei 2016 werd zijn dochter Anna Astrid geboren. Haar broertje of zusje wordt straks het tweede kleinkind van Astrid en Lorenz en het tweede achterkleinkind voor koning Albert en koningin Paola.

Amedeo en Elisabette trouwden op 5 juli 2014. Het huwelijk vond plaats in Rome.