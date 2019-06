Máxima lanceert Schuldenlab in Almelo

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Almelo. De koningin woonde hier de lancering van het Schuldenlab bij.

Voorafgaand aan de lancering spraken onder meer wethouders van Almelo en mensen van stichting SchuldenlabNL, die kwetsbare groepen helpt grip te krijgen op hun financiële situatie, over schuldenproblematiek en mogelijke oplossingen. Vervolgens werd Schuldenlab Almelo gelanceerd. Na afloop sprak Máxima met verschillende partners en ervaringsdeskundigen.

Schuldenlab Almelo zet zich in om de stad schuldenzorgvrij te maken. Het plaatselijke initiatief is afgeleid van SchuldenlabNL dat eind vorig jaar in aanwezigheid van de koningin werd gelanceerd.