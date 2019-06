Koningin Máxima is donderdagochtend muzikaal onthaald in theater De Tamboer in Hoogeveen. Daar werd op feestelijke wijze een MuziekAkkoord ondertekend dat er de komende jaren voor moet zorgen dat de Drentse schooljeugd structureel muziekonderwijs krijgt. Soortgelijke overeenkomsten zijn de laatste twee jaar onder meer al getekend in Friesland, Zeeland en Groningen.

In het theater hadden zich zo’n 500 leerlingen uit heel Drenthe verzameld. Er waren verschillende optredens van talentvolle scholieren en ook Hit the North-talent Daisy uit De Wijk en Robin Tinge, de 15-jarige finalist van The Voice Kids stonden op het podium en werden getrakteerd op een oorverdovend applaus.

Voorafgaand aan het tekenen van het akkoord werd door de hele zaal het speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde ‘Doe je mee’ gezongen. Koningin Máxima liet zich dat geen tweemaal zeggen en deed volop mee.

Atelier

Twee kinderen plukten de koningin uit de zaal en begeleidden haar naar het podium om toe te zien op de ondertekening. Vervolgens meldden de volgende drie regio’s die een lokaal akkoord voorbereiden zich ook. De Kop van Overijssel, Stichtse Vecht en Zeist/De Bilt hopen de koningin binnenkort ook te verwelkomen bij een muzikaal tekenfestijn.

Máxima bezocht na afloop buiten ook het rijdend atelier van stichting Instrumentendepot Leerorkest. Directeur Marco de Souza gaf de koningin kort tekst en uitleg over de opzet van het atelier. Dat wordt in heel Nederland gebruikt voor het transport van instrumenten die worden uitgeleend, maar ook voor reparatie en onderhoud.

De Souza had eerder dit jaar in Huizen onder anderen prinses Beatrix en prins Constantijn over de vloer. Die kwamen in het kader van NL Doet de muziekinstrumenten schoonmaken.